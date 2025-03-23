Pulang Belanja Pasutri Ditabrak Truk, Suami Tewas Istri Patah Tulang

MERANGIN - Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan lintas Sumatera kali ini terjadi di KM 06 Desa Sei Ulak kecamatan Nalo Tantan kabupaten Merangin, Jambi Sabtu (22/3/2025) sekitar pukul 11.45 WIB yang melibatkan mobil truk dengan sepeda motor, akibat kecelakaan tersebut satu orang meninggal dunia dilokasi kejadian.

Informasi yang berhasil dihimpun, kejadian kecelakaan ini bermula saat mobil truk dengan nomor polisi BH 8332 FU yang dikendarai Muslim (34) warga Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat menuju kota Bangko, saat itu truk tersebut akan mendahului kendaraan didepannya, saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BH 6760 HE yang dikendarai Rohman (48) bersama istri warga kecamatan Tabir Timur, karena jarak yang tak terkendali kecelakaan pun tak terelakkan.

Akibat kecelakaan tersebut Rohman meninggal dunia dilokasi kejadian dan istrinya mengalami luka-luka dan patah tulang, kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit umum Bangko, sementara dua kendaraan dan sopir truk diamankan Satlantas Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Merangin AKBP Roni Syahendra melalui Kasat Lantas Polres Merangin AKP Hadi membenarkan adanya kecelakaan ini.

"Ya korbannya pasangan suami istri, dimana akibat kecelakaan tersebut suami meninggal dunia dilokasi kejadian, dan istrinya mengalami luka-luka serta patah tulang, saat ini kedua korban telah kita evakuasi ke RSU Bangko"jelas Hadi Sabtu (22/3/2025).

Lebih lanjut dikatakan Hadi jika kasus kecelakaan ini tengah ditangani pihaknya.

"Sopir truk sudah kita amankan dan sedang dimintai keterangan, sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan di unit laka lantas Polres Merangin"pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)