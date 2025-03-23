Mudik Lebaran 2025, Polda Jateng Siapkan Skema One Way Lokal Jalan Tol

SEMARANG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah menyiapkan skema one way di jalan tol dalam kota. Skema itu disiapkan untuk antisipasi kepadatan kendaraan di jalan saat arus mudik Lebaran 2025 ini.

“Ini dilakukan (one way lokal) jika lonjakan kendaraan bertahan di atas 3.000 kendaraan per jam selama tiga jam berturut-turut,” kata Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan pada keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

One way lokal diberlakukan dari KM 429 tol dalam kota hingga KM 442 Bawen untuk mempercepat arus lalu lintas. Langkah darurat lain yang diambil adalah membuka seluruh Gerbang Tol Kalikangkung, menambah 10 gardu satelit dan mengerahkan 15 petugas mobile reader.

Tim urai kemacetan yang bertugas melakukan penarikan arus dan pengaturan juga dikerahkan agar arus kendaraan tetap bergerak. Sebagian kendaraan juga akan dikeluarkan di gerbang tol Kaliwungu Kendal untuk mengurangi kepadatan.

“Ini langkah antisipatif menghadapi lonjakan kendaraan,” sambung Kombes Sonny.

Ditlantas Polda Jateng, sebutnya, juga telah melakukan koordinasi lapangan bersama pihak Jasa Marga dan Badan Usaha Pengatur Jalan Tol (BUJT) Dalam Kota ABC pada Sabtu 22 Maret 2025 di Posko Terpadu GT Kalikangkung, Kota Semarang.