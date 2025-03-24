Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bermain dan Silaturahmi, Santri Taman Asuhan Aisyiyah Menteng Doakan MNC Group Lebih Maju

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |21:20 WIB
Bermain dan Silaturahmi, Santri Taman Asuhan Aisyiyah Menteng Doakan MNC Group Lebih Maju
Santri Taman Asuhan Aisyiyah Menteng doakan MNC Group lebih maju (Foto: Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA - Karyawan MNC Group berbagi kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 dengan anak yatim piatu melalui MNC Peduli dengan menyalurkan sembako ke Taman Asuhan Aisyiyah, Jalan Kalipasir Gg. Eretan, RT 10/RW 8, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (24/3/2025) siang. 

Nadin santri Taman Asuhan Aisyiyah mengaku senang dan antusias saat bersilahturahmi dengan MNC Peduli. Tak hanya silahturahmi, games menarik juga menjadi antusias para santri terlebih adanya hadiah menarik makanan ringan dan alat tulis.

"Kita di sini senang sekali karena bisa bersilaturahmi juga dan MNC bisa berbagi di sini, seru tadi sempat bermain games banyak pertanyaan dan ada hadiahnya pokoknya senang. Harapannya semoga bisa maju terus MNC Group dan bisa bersilaturahmi lagi di sini bareng anak-anak di sini," ucap Nadin.

Sementara itu, Fahri yang juga dijuluki Ustadz Menteng (Usmen) itu mendoakan MNC Group terus berkembang lebih maju dan lebih peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan.

"Kegiatannya cukup seru saya selaku perwakilan dari anak anak Taman Asuhan Aisyiyah ini mengucapkan terimakasih kepada MNC Group atas berkah yang disalurkan kepada kami lebih dari cukup dan saya berharap MNC Group bisa berkembang jauh lebih maju dan bisa lebih peduli terhadap orang-orang seperti kami," ujar Fahri.

 

