Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

MNC Vision dan MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Rumah Singgah Pasien di Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |21:35 WIB
MNC Vision dan MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Rumah Singgah Pasien di Jakpus
MNC Vision dan MNC Peduli salurkan bantuan untuk Rumah Singgah Pasien di Jakpus (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Vision bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan kepada Rumah Singgah Anonim Sahabat Fillah (ASF) di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat hari ini, Senin 24 Maret 2025.

Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Ray Rezky Prihatino menyebutkan, bantuan yang disalurkan berupa popok bayi, perlengkapan kebersihan, susu, dan sembako kepada pasien dan pendamping. 

"Kami berharap bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Rumah Singgah ASF dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan saling membantu," kata Ray Rezky Prihatino, Senin (24/3/2025).

Ray menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan moral serta motivasi kepada para pasien dalam menghadapi tantangan selama pengobatan.

“Kegiatan ini juga memberikan semangat dan motivasi kepada pasien dan pendampingnya dalam menghadapi tantangan selama masa pengobatan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Vision MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement