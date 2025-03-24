MNC Vision dan MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Rumah Singgah Pasien di Jakpus

MNC Vision dan MNC Peduli salurkan bantuan untuk Rumah Singgah Pasien di Jakpus (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

JAKARTA - MNC Vision bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan kepada Rumah Singgah Anonim Sahabat Fillah (ASF) di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat hari ini, Senin 24 Maret 2025.

Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Ray Rezky Prihatino menyebutkan, bantuan yang disalurkan berupa popok bayi, perlengkapan kebersihan, susu, dan sembako kepada pasien dan pendamping.

"Kami berharap bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Rumah Singgah ASF dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan saling membantu," kata Ray Rezky Prihatino, Senin (24/3/2025).

Ray menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan moral serta motivasi kepada para pasien dalam menghadapi tantangan selama pengobatan.

“Kegiatan ini juga memberikan semangat dan motivasi kepada pasien dan pendampingnya dalam menghadapi tantangan selama masa pengobatan,” ujarnya.