Tragis, Pasutri di Asahan Ditemukan Tewas Membusuk Dalam Kamar

ASAHAN - Pasangan suami istri (Pasutri) bernama Riswandi (35) dan Poppy (27) ditemukan tewas membusuk di dalam kamar di rumah mereka Jalan Gambas, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut).

Informasi yang dihimpun, mayat Pasutri itu berawal dari kecurigaan adik korban bernama Poppy, yang sudah tiga hari tidak dapat dihubungi sang kakak. Mereka pun mendatangi rumah korban dan memanggil-manggil korban, namun tak kunjung ada respons.

Pada saat yang bersamaan, adik korban mencium adanya bau busuk yang berasal dari rumah tersebut. Adik korban pun lalu menghubungi pamannya dan memintanya untuk datang ke lokasi.

Setelah paman korban datang, mereka lalu membuka paksa jendela rumah yang saat itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Mereka membongkar paksa jendela dengan menggunakan pahat dan palu.

Paman korban lalu masuk ke dalam rumah dan melihat kedua korban sudah dalam keadaan membusuk di atas kasur dengan posisi korban Riswandi telungkup di atas korban Poppy. Setelah itu, penemuan itu dilaporkan ke pihak kepolisian.