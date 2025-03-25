Mendukung MUI, SMURP Serukan Ramadan Tetap Boikot Produk Terafiliasi Israel

JAKARTA - Di tengah hangatnya suasana Ramadan, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Palestina (SMURP) kembali menggugah kesadaran masyarakat Indonesia.

Mereka menyerukan untuk menghidupkan kembali semangat boikot produk terafiliasi Israel yang sempat meredup. Seruan ini disampaikan saat audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat (14/3) sore.

Andrian Rizky, Koordinator SMURP, mengungkapkan kekhawatirannya akan mulai lunturnya semangat boikot di kalangan umat Islam. "Kami meminta MUI untuk terus mengimbau dan mengingatkan umat untuk melanjutkan tindakan boikot produk terafiliasi Israel. Kami minta MUI jangan ragu untuk melakukan itu," tegasnya.

SMURP menilai, MUI memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan umat Islam tentang pentingnya dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Salah satu caranya adalah dengan konsisten melakukan aksi boikot produk terafiliasi Israel.

"MUI punya kewajiban moral untuk mengingatkan umat muslim Indonesia. Setidaknya, imbauan dan pernyataan MUI terkait boikot produk terafiliasi Israel itu membuat umat Islam memahami upaya perjuangan kemerdekaan Palestina masih sangat panjang," ujar Andrian.