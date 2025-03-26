Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hati-Hati Saat Mudik di Malam Hari Via Pantura Cirebon, Minim Penerangan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |01:02 WIB
Hati-Hati Saat Mudik di Malam Hari Via Pantura Cirebon, Minim Penerangan
Pantura Cirebon
CIREBON - Jalur Pantura Cirebon menjadi salah satu jalur paling favorit yang dilintasi pemudik saat lebaran dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah selain jalur Selatan. Namun, kondisinya kurang begitu baik bagi pemudik saat memilih mudik di malam hari, khususnya bagi pemotor.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (25/3/2025) malam, jalur Pantura Cirebon dari kawasan Tegalgubug, Arjawinangun, Palimanan, Plumbon, Plered, Kedawung, hingga Mundu kondisinya tak begitu baik dari sisi penerangan jalan. Pasalnya, lampu penerangan jalan hanya ada di sejumlah titik saja.

Lampu penerangan pun lebih banyak mengandalkan lampu-lampu milik rumah warga yang berada di pinggiran jalan. Alhasil, kondisi jalanan cukup gelap mengakibatkan pemudik harus lebih ekstra hati-hati.

Misalnya saja di kawasan Pasar Minggu, Klangenan, dan Jamblang, manakala tak ada kendaraan melintasi jalanan dengan kondisi lampu menyala, jalanan pun bakal tampak gelap gulita. Tak hanya itu, terdapat pula sejumlah lubang di dari kawasan Kertasemaya ke Tegalgubug menembus ke Arjawinangun.

Kondisi jalanan yang gelap dan berlubang bisa membahayakan pengendara jalan, khususnya pemudik, yang mana jalur Pantura Cirebon banyak dilintasi oleh pemotor. Terlebih, banyak pula kendaraan truk besar yang melintas di jalur itu yang semakin membuat pemudik motor berisiko tinggi terlibat kecelakaan jika tak berhati-hati.

Adapun arus lalu lintas di kawasan Jalan Pantura Cirebon tersebut terpantau ramai lancar pada sekira pukul 21.00 WIB. Belum ada kemacetan di jalur tersebut, hanya ada sedikit kepadatan saja di sejumlah titik lampu merah.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
