Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rampung Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia, Polri Sita Barang Bukti Dugaan Fraud

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |20:02 WIB
Rampung Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia, Polri Sita Barang Bukti Dugaan Fraud
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, telah merampungkan penggeledahan Kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, terkait dugaan tindak pidana fraud.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah barang bukti.

"Pada tahap penyidikan, penyidik akan mencari dan mengumpulkan alat bukti. Dengan alat bukti tersebut, penyidik membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," kata Ade kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Meski demikian, Ade belum merinci barang bukti apa saja yang disita. Ia hanya memastikan bahwa perkara dugaan fraud tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan.

"Nanti akan kami update. Yang jelas, saat ini status penanganan perkara ini sudah pada tahap penyidikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197130//polri-0bmz_large.jpg
Polri Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia Terkait Kasus Dugaan Fraud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197036//pemerintah-WcAg_large.jpg
Pembentukan Direktorat PPA-PPO, Komitmen Polri Perkuat Perlindungan Anak dan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196939//yusril-QVwo_large.jpg
Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196933//penjara-SfEM_large.jpg
Kabur ke Turki, WNI Buron TPPO Warga Rohingya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196720//yusril_ihza_mahendra-IpBg_large.jpg
Yusril Ungkap Laporan Komisi Reformasi Polri Disampaikan ke Prabowo Akhir Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196713//wakalemdiklat_irjen_achmad_kartiko-35K8_large.jpg
Polri Buka Pendidikan Sespimti-Sespimmen, Diikuti TNI hingga Mancanegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement