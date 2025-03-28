Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pola Bangunan Keraton Majapahit yang Konon Berpatokan ke Gunung 

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |06:05 WIB
Pola Bangunan Keraton Majapahit yang Konon Berpatokan ke Gunung 
Illustrasi Kerajaan Majapahit (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Keraton Majapahit konon dibangun secara bertahap sebelum kerajaan benar-benar di masa kejayaan. Pembangunannya konon disesuaikan dengan pola permukiman yang berkembang di Jawa pada saat itu. Dimana bangunan tempat tinggal raja dibangun dikelilingi oleh rumah-rumah pengikut dan perwira setianya.

Bangunan itu terdapat pada suatu dataran rendah yang subur. Perkembangan lingkungan selanjutnya dilakukan sesuai dengan perkembangan kekuasaan dan kepercayaan. Dari data lapangan dapat diketahui bahwa orientasi perletakan bangunan penting mengikuti susunan heriearki kepercayaan Hindu dan Buddha.

Beberapa pendapat berpedoman peletakan bagian-bagian dari keraton Majapahit mengikuti patokan-patokan kota India meski pendapat itu akhirnya susah diterima. Pembangunan permukiman dan kompleks istana Majapahit dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu atau Buddha, tapi tidak sama dengan cara membangun kota di India.

Beberapa sumber sejarah dan pendapat para ahli kata Prof. Parmono Atmadi pada jurnal berjudul "Bunga Rampai Arsitektur dan Pola Kota Keraton Majapahit", di buku "700 Tahun Majapahit Suatu Bunga Rampai", disebutkan, salah satu dasar orientasi yang rupanya digunakan dalam menentukan tata ruang dan letak bangunan di Majapahit, dan di Jawa pada waktu itu adalah orientasi pada alam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement