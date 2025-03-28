Pola Bangunan Keraton Majapahit yang Konon Berpatokan ke Gunung

JAKARTA - Keraton Majapahit konon dibangun secara bertahap sebelum kerajaan benar-benar di masa kejayaan. Pembangunannya konon disesuaikan dengan pola permukiman yang berkembang di Jawa pada saat itu. Dimana bangunan tempat tinggal raja dibangun dikelilingi oleh rumah-rumah pengikut dan perwira setianya.

Bangunan itu terdapat pada suatu dataran rendah yang subur. Perkembangan lingkungan selanjutnya dilakukan sesuai dengan perkembangan kekuasaan dan kepercayaan. Dari data lapangan dapat diketahui bahwa orientasi perletakan bangunan penting mengikuti susunan heriearki kepercayaan Hindu dan Buddha.

Beberapa pendapat berpedoman peletakan bagian-bagian dari keraton Majapahit mengikuti patokan-patokan kota India meski pendapat itu akhirnya susah diterima. Pembangunan permukiman dan kompleks istana Majapahit dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu atau Buddha, tapi tidak sama dengan cara membangun kota di India.

Beberapa sumber sejarah dan pendapat para ahli kata Prof. Parmono Atmadi pada jurnal berjudul "Bunga Rampai Arsitektur dan Pola Kota Keraton Majapahit", di buku "700 Tahun Majapahit Suatu Bunga Rampai", disebutkan, salah satu dasar orientasi yang rupanya digunakan dalam menentukan tata ruang dan letak bangunan di Majapahit, dan di Jawa pada waktu itu adalah orientasi pada alam.