2 Kelompok Massa Bentrok di Kelapa Gading, 1 Orang Kena Bacok

JAKARTA - Bentrokan terjadi antara dua kelompok massa di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satu orang dilaporkan terluka.

“Benar (ada bentrokan), di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara,” kata Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko, Kamis (27/3/2025).

Seto menuturkan, akibat dari bentrokan itu, satu orang berinisial AMO (41) terkena luka bacok di sekujur tubuhnya.

“Korban mengalami luka bagian depan, luka hingga terbuka kulit dahi korban, tangan kanan hingga terlihat tulang. Luka tangan kiri di bagian lengan luka terbuka dan jari korban luka terbuka,” ujarnya.