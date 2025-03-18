Tawuran Sadis di Medan, Satu Orang Kritis Tertusuk Pedang

MEDAN - Dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran sadis di Jalan Halat, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada Selasa (18/3/2025) pagi tadi.

Kedua kelompok yang terlibat adalah Geng Lamada asal Jalan Japaris dan Geng Brader HUT Dari Jalan Halat. Akibat aksi tawuran itu dua orang mengalami kritis. Satu orang di antaranya kritis usai tertusuk pedang yang digunakan saat tawuran.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Area, Iptu PM Tambunan, mengatakan aksi tawuran itu telah direncanakan oleh kedua kelompok itu. Mereka sebelumnya berkomunikasi dan merencanakan aksi tawuran itu lewat aplikasi perpesanan Whatsapp.

Dalam tawuran tersebut, anggota kedua kelompok saling mempersenjatai diri dengan batu dan berbagai jenis senjata tajam. Mereka sempat saling serang dengan lemparan batu.

Aksi tawuran itu kemudian sempat dibubarkan warga. Anggota kedua kelompok itu pun kabur berhamburan.