Waspadai Hujan Intensitas Sangat Lebat saat Lebaran, BMKG: Terutama Jawa Timur

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengimbau agar masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan deras yang terjadi pada Senin 31 April dan 1 April 2025.

Dwikorita merinci, wilayah yang berpotensi diguyur hujan deras itu yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan hingga Sumatera Utara.

“Perlunya kewaspadaan terutama tadi sudah disampaikan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat berkembang menjadi sangat lebat terutama di wilayah Jawa Timur,” kata Dwikorita usai mengikuti monitoring malam takbiran di Polda Metro Jaya, Minggu (30/3/2025).

“Kemudian juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Utara. Kemudian juga di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan,” sambung dia.

Dwikorita mengungkapkan, potesi hujan deras itu terjadi pada hari H lebaran atau Senin 31 Maret hingga 1 April.