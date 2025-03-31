Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspadai Hujan Intensitas Sangat Lebat saat Lebaran, BMKG: Terutama Jawa Timur 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |05:30 WIB
Waspadai Hujan Intensitas Sangat Lebat saat Lebaran, BMKG: Terutama Jawa Timur 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengimbau agar masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan deras yang terjadi pada Senin 31 April dan 1 April 2025.

Dwikorita merinci, wilayah yang berpotensi diguyur hujan deras itu yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan hingga Sumatera Utara.

“Perlunya kewaspadaan terutama tadi sudah disampaikan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat berkembang menjadi sangat lebat terutama di wilayah Jawa Timur,” kata Dwikorita usai mengikuti monitoring malam takbiran di Polda Metro Jaya, Minggu (30/3/2025).

“Kemudian juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Utara. Kemudian juga di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan,” sambung dia.

Dwikorita mengungkapkan, potesi hujan deras itu terjadi pada hari H lebaran atau Senin 31 Maret hingga 1 April.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan cuaca cuaca buruk BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193429//cuaca_jabodetabek-Y6bg_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan: Waspada Hujan Seharian dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193427//gelombang_tinggi-tNPd_large.jpg
BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi hingga 6 Januari di Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309//gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193284//cuaca_jabodetabek-IGOv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement