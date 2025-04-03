Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Perluas Operasi Militer di Gaza, Usir Paksa Warga Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |14:48 WIB
Israel Perluas Operasi Militer di Gaza, Usir Paksa Warga Palestina
YERUSALEM - Israel mengumumkan perluasan besar operasi militer di Gaza pada Rabu, (2/4/2025) dengan mengatakan bahwa sebagian besar wilayah kantong itu akan direbut dan ditambahkan ke zona keamanannya, disertai dengan evakuasi penduduk dalam skala besar. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan merebut wilayah yang disebutnya Poros Morag, merujuk pada bekas pemukiman Israel yang dulunya terletak di antara kota Rafah dan Khan Younis di selatan Jalur Gaza, sekitar 3-4 kilometer dari perbatasan selatan.

"Karena kami sekarang membagi Jalur Gaza dan kami meningkatkan tekanan selangkah demi selangkah sehingga mereka akan menyerahkan sandera kami," katanya dalam sebuah pesan video, sebagaimana dilansir Reuters.

Ia mengatakan langkah tersebut, yang akan memutus Rafah dari Khan Younis, akan memberi Israel kendali atas poros kedua di Gaza selatan selain apa yang disebut "Koridor Philadelphia", yang membentang di sepanjang perbatasan dengan Mesir, yang dianggap Israel sebagai garis kunci yang mencegah penyelundupan senjata ke Gaza.

Secara terpisah, militer Israel mengatakan pasukan telah menyelesaikan pengepungan wilayah Tel al-Sultan dekat Rafah dan menewaskan puluhan militan. Mereka juga menemukan dua roket serta peluncur yang ditujukan ke wilayah Israel.

Namun, tidak ada tanda-tanda berakhirnya operasi tersebut dan kepala militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengatakan operasi akan terus berlanjut "dengan kecepatan yang disengaja dan pasti".

"Satu-satunya hal yang dapat menghentikan kemajuan kami selanjutnya adalah pembebasan sandera kami," katanya dalam sebuah pernyataan.

 

