HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Polisi Kawal Mobil Ibu Hamil Saat One Way di Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |03:03 WIB
Momen Polisi Kawal Mobil Ibu Hamil Saat One Way di Jalur Puncak Bogor
Polisi kawal ibu hamil
A
A
A

BOGOR - Momen dramatis terjadi saat diberlakukan sistem satu arah atau one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Polisi mengawal kendaraan warga membawa ibu hamil yang akan melahirkan.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.40 WIB. Awalnya, anggota Korps Brimob Polri yang sedang melakukan pengamanan di sekitaran Pasar Cisarua mendapat laporan adanya mobil warga membawa ibu hamil yang akan melahirkan.

"Meminta pertolongan untuk mengawal minibus yang dikendarainya untuk diantar ke tempat persalinan terdekat," kata Rizky, Rabu (2/4/2025).

Pada saat itu, kondisi lalu lintas sedang diberlakukan sistem one way dari Jakarta menuju Puncak. Anggota yang berjaga pun langsung melakukan pengawalan membelah arus one way menuju lokasi persalinan yang berada di Simpang Loka Wiratama.

"Di kawal ke bawah, saat one way ke atas," jelasnya.

Dengan pengawalan polisi, mobil tersebut dipandu menuju lokasi persalinan tersebut. Hingga akhirnya, mobil berhasil sampai ke lokasi tujuan.

"Karena lokasi tersebut berada di jalur bawah dan situasi ibu tersebut sedang darurat, maka pengawalan tetap dilaksanakan dan melakukan koordinasi di setiap titik penjagaan personel Sat Lantas Polres Bogor agar perjalanan menuju lokasi persalinan berjalan aman dan lancar," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Polres Bogor puncak puncak bogor
