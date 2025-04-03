Gempa Besar M6,0 Guncang Pulau Doi Maluku Utara, Tidak Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,0 mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara, Kamis (3/4/2025), pukul 04.03 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 118 km Barat daya Pulau Doi dengan titik koordinat 2.13 Lintang Utara dan 126.73 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:6.0, 03-Apr-25 04:03:39 WIB, Lok:2.13 LU, 126.73 BT (Pusat gempa berada di laut 118 km barat daya Pulau Doi), Kedlmn:10 Km,” ujar BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa dirasakan (MMI) II-III Manado, II-III Bitung, II-III Ternate, II-III Jailolo

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )