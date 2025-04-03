Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sigap! Pasukan Elite Raider Motuliato Tolong Warga Terkena Tebasan Parang di Basis OPM

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |10:38 WIB
Sigap! Pasukan Elite Raider Motuliato Tolong Warga Terkena Tebasan Parang di Basis OPM
Pasukan Elite Raider Motuliato Tolong Warga Terkena Tebasan Parang di Basis OPM
A
A
A

PUNCAK JAYA - Dongko Murib (43) warga Kampung Talilime, Puncak Jaya, Papua Tengah, menyambangi Pos Talilime dengan kondisi kaki berdarah terluka akibat terkena sayatan parang saat berkebun, Kamis (3/4/2025). Dia datang ke pos Talilime untuk berobat.

Dengan sigap dia langsung disambut oleh tim kesehatan memberikan pertolongan pertama untuk mencegah pendarahan yang lebih besar. Diketahui, wilayah Puncak Jaya merupakan basis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tim kesehatan Satgas Yonif 715/Mtl Pos Tinolok langsung membersihkan luka dengan cairan infus kemudian membersihkan bagian luka di sekitarnya agar steril serta menjahit bagian luka agar pendarahan berhenti.

Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan obat agar pemulihannya dan lukanya cepat sembuh serta di perban agar tetap steril.

Kemudian tim kesehatan Pos Tinolok memberikan sedikit wawasan tentang luka agar bisa cepat kering dan sembuh, tidak boleh kotor dan terkena air, serta beberapa hari sekali mengganti perban luka agar tidak membusuk di bagian luka.

Tim kesehatan menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan Satgas Yonif 715/Motuliato dibuka setiap hari, apabila ada masyarakat berobat ke pos akan diberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin untuk dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan obat dan bantuan kesehatan lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
