Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jalur Batu - Mojokerto Diterjang Longsor, Satu Orang Tewas Tertimbun

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |17:54 WIB
Jalur Batu - Mojokerto Diterjang Longsor, Satu Orang Tewas Tertimbun
Tim SAR saat evakuasi korban longsor (foto: dok ist)
A
A
A

KOTA BATU - Jalur Kota Batu menuju Mojokerto maupun sebaliknya ditutup sementara akibat longsor. Longsor terjadi di kawasan Jalan Raya Pacet - Cangar, yang masuk kawasan Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (3/4/2025).

Kasatlantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim membenarkan adanya pengalihan arus lalu lintas (lalin) sementara menuju Kabupaten Mojokerto, dari Kota Batu, akibat longsoran tanah. 

"Pengalihan arus dilakukan melalu Pandanrejo ke Karangploso," kata AKP Kevin Ibrahim, Kamis (3/4/2025) sore.

Menurutnya, titik area longsor berada di jalan raya yang menghubungkan kedua daerah tersebut. Dimana saat ini proses evakuasi material longsoran masih dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD dan tim SAR.

"(Ditutup) Karena masih ada penanganan di jalan yang tertutup material tanah longsor, berupa tanah dan pohon," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173303//mushala_ponpes_al_khoziny_sidoarjo_roboh-013x_large.jpg
Mushala Ponpes Al-Khoziny Roboh saat Santri Shalat Asar Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173300//ponpes_al_khoziny_roboh_timpa_santri-sXBE_large.jpg
Mushala Ponpes Al-Khoziny Roboh Timpa Santri, Polisi: Evakuasi Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171016//longsor-hMP4_large.jpg
Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Sumbar–Riau di Kelok 9, Lalin Sempat Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326//longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/338/3159522//longsor-ZYKt_large.jpg
Longsor Terjang Desa Cibunian Bogor, 2 Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154775//tim_sar_masih_cari_pegawai_kemendagri_yang_hilang_di_bogor-sucO_large.jpg
Tunggu Hasil Tes DNA Mayat Tanpa Kepala, Tim SAR Masih Cari Pegawai Kemendagri yang Hilang di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement