Jalur Batu - Mojokerto Diterjang Longsor, Satu Orang Tewas Tertimbun

KOTA BATU - Jalur Kota Batu menuju Mojokerto maupun sebaliknya ditutup sementara akibat longsor. Longsor terjadi di kawasan Jalan Raya Pacet - Cangar, yang masuk kawasan Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (3/4/2025).

Kasatlantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim membenarkan adanya pengalihan arus lalu lintas (lalin) sementara menuju Kabupaten Mojokerto, dari Kota Batu, akibat longsoran tanah.

"Pengalihan arus dilakukan melalu Pandanrejo ke Karangploso," kata AKP Kevin Ibrahim, Kamis (3/4/2025) sore.

Menurutnya, titik area longsor berada di jalan raya yang menghubungkan kedua daerah tersebut. Dimana saat ini proses evakuasi material longsoran masih dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD dan tim SAR.

"(Ditutup) Karena masih ada penanganan di jalan yang tertutup material tanah longsor, berupa tanah dan pohon," ujarnya.