HOME NEWS YOGYA

Update Banjir dan Longsor 3 Kabupaten di Yogyakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |19:23 WIB
<i>Update</i> Banjir dan Longsor 3 Kabupaten di Yogyakarta
Longsor melanda 3 kabupaten di Yogyakarta (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor pada Jumat 28 Maret 2025, malam waktu setempat, imbas hujan dengan intensitas hujan tinggi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan berdasarkan data yang diterima BNPB hingga Jumat pukul 24.00 WIB, wilayah terdampak antara lain Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

"Kabupaten Bantul tercatat 7 Kapanewon (kecamatan) terdampak, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis dan Kapanewon Kasihan. Di wilayah ini terdapat bajir genangan dan luapan sungai di 25 titik dan tanah longsor di 10 titik. Sebanyak 5 unit rumah warga alami kerusakan, 69 unit rumah terendam dan 2 unit fasilitas pemerintahan turut tergenang. Kondisi terkini banjir sudah mulai surut di beberapa titik," ujar Aam sapaan karibnya dikutip, Sabtu (29/3/2025).

Sementara itu di Kabupaten Gunung Kidul, juga terdapat 7 Kapanewon yang dilanda banjir dan tanah longsor. Antara lain Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Semanu, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Semin, Kapanewon Patuk dan Kapanewon Purwosari. Dengan titik terdampak banjir sebanyak 18 titik dan tanah longsor 2 titik. 

"BPBD Kabupaten Gunung Kidul berhasil mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir ke tempat lebih aman. Sedikitnya 71 unit rumah warga tergenang akibat kejadian ini, beberapa akses jalan terganggu dan 2 unit talud alami kerusakan," tambahnya.

Kemudian di Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 3 Kapanewon terdampak bencana, seperti Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Girimulyo. Tercatat terjadi banjir di 4 titik, pohon tumbang di 3 titik dan tanah longsor di 3 titik pada 3 Kapanewon tersebut. Pada wilayah ini dilaporkan ada 2 warga yang mengalami luka-luka akibat tanah longsor, 2 unit rumah tergenang dan 5 akses jalan terdampak.

"Kota Yogyakarta tidak luput dilanda kejadian bencana, sedikitnya 2 Kemantren (kecamatan) alami kejadian tanah longsor. Antara lain wilayah Kemantren Umbulharjo dan Wirobrajan, yang membuat akses jalan terganggu pascaterjadi longsor," ujarnya.

Aam menjelaskan sejak kejadian kemarin malam, BPBD D.I. Yogyakarta, BPBD Kabupaten Bantul, BPBD Kabupaten Gunung Kidul, BPBD Kabupaten Kulon Progo dan BPBD Kota Yogyakarta bersama tim gabungan dari aparat setempat langsung berkoordinasi dan menuju lokasi terdampak untuk lakukan evakuasi korban, pendataan, melakukan pembersihan sisa material dan memberikan bantuan dukungan logistik serta peralatan. 

"Sampai saat ini tim yang bertugas masih bersiaga di lokasi terdampak," ucapnya.

 

