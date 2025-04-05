Pasukan Raider Motuliato Beri Pelayanan Kesehatan di Pedalaman Papua

PUNCAK JAYA - Salah satu prioritas utama Satgas Batalyon Infanteri Raider 715/Motuliato (Yonif 715/Mtl) dalam mendukung tugas pemerintahan di bidang Kesehatan, adalah memberikan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Satgas Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Papua.

Tim kesehatan dari Pos Kulirik Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715 yang dipimpin oleh Kapten Inf Apriadi Muslim memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat setempat.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan Kesehatan di Papua.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Papua," ujar Kapten Inf Apriadi Muslim, Sabtu (5/4/2025).

Masyarakat setempat sangat antusias dan berterima kasih atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pos Kulirik Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715.