HOME NEWS JABAR

H+5 Lebaran, Tol Cipali dan Pantura Cirebon Terpantau Ramai Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |08:05 WIB
CIREBON - Pada H+5 Lebaran 2025 atau Sabtu (5/4/2025) pagi, arus lalu lintas di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan jalur Pantura Cirebon terpantau ramai lancar. Belum ada kemacetan yang tampak di dua jalur tersebut meski arus pemudik tampak lebih ramai dibandingkan hari sebelumnya.

Pantauan Okezone di lokasi, di kawasan jalur Pantura Cirebon, tepatnya di kawasan Kedawung, Weru, Palimanan, hingga Arjawinangun, arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta tampak ramai lancar, begitu juga sebaliknya.

Belum tampak adanya kemacetan di sejumlah titik kawasan tersebut, hanya ada kepadatan saja di sekitar lampu merah, seperti di Lampu Merah Palimanan.

Para pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sendiri terpantau lebih ramai dibandingkan hari sebelumnya. Para pemudik didominasi oleh kendaraan sepeda motor.

Sama halnya di jalur Pantura Cirebon, arus lalu lintas di kawasan Tol Cipali juga terpantau ramai lancar dengan volume kendaraan mengalami peningkatan sebagaimana yang terjadi di kawasan Palimanan KM 188, lalu di KM 146, dan KM 117.

Begitu juga di Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) kawasan Sumber dan Plumbon arus lalu lintas kendaraan menuju Jakarta tampak ramai lancar.

Sistem One Way sendiri telah diberlakukan secara nasional pada H+5 Lebaran 2025 ini atau Sabtu (5/4/2025). Penerapan One Way secara nasional sejak dari KM 414 hingga KM 72 dilakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan arus balik yang terjadi pada Jumat, 4 April 2025 kemarin.

 

