HOME NEWS BALI

Momen Keluarga Jokowi Libur Lebaran di Bali, Naik ATV Boncengan Bareng Iriana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |09:23 WIB
Momen Keluarga Jokowi Libur Lebaran di Bali, Naik ATV Boncengan Bareng Iriana
Momen Keluarga Jokowi Lebaran di Bali, Naik ATV Boncengan Bareng Iriana
A
A
A

BALI - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) membagikan momen kegiatan saat menikmati waktu libur Lebaran di Gosek Adventure, Bali bersama keluarga. Dalam kegiatan itu, Jokowi mencoba mengendarai ATV dengan berboncengan dengan sang istri, Iriana Jokowi.

“Dalam suasana libur lebaran, saya dan keluarga menikmati hari di Gosek Adventure, Bali,” tulis Jokowi dalam akun Instagramnya @jokowi yang dilihat Senin (7/4/2025).

Jokowi menyebutkan, dalam kegiatan itu keluarga yang ikut yakni sang istri Iriana Jokowi, anaknya, Kahiyang Ayu, menantunya, Bobby Nasution; serta cucu-cucunya, Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al Nahyan Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution.

Jokowi menyampaikan, mereka menikmati wahana ATV yang memacu adrenalin. Meski begitu, lanjut dia, kegiatan tersebut terasa hangat dalam kebersamaan.

“Bersama Ibu Iriana, Mas Bobi, Mba Ayu, dan cucu-cucu, kami mencoba wahana ATV yang memacu adrenalin, dan tetap terasa hangat dalam kebersamaan,” ucap Jokowi. 

Dari foto dan video yang diunggah, terlihat Jokowi mencoba wahana ATC berboncengan dengan Iriana.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Lebaran Libur Lebaran Jokowi
