Hujan Deras Landa Jakarta, 7 Rt Terendam Banjir

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebut ketinggian muka air di beberapa pos Pantau kali, pada Minggu (6/4/2025). Hal ini juga menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah Jakarta.

"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 7 RT dan 3 Ruas Jalan Tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan dalam keterangan.

Dia menyampaikan 7 Rt yang terendam itu terjadi di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Untuk Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terendam.