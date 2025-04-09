Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Duh! Kesal Cinta Ditolak, Juru Parkir Tepok Bokong Karyawati Minimarket

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |00:14 WIB
Duh! Kesal Cinta Ditolak, Juru Parkir Tepok Bokong Karyawati Minimarket
Juru parkir tepok bokong karyawati minimarket (Foto: Syahrul Adhyaksa/Okezone)
MAKASSAR - Aksi bejat juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas dalam keadaan mabuk menepuk bokong karyawati minimarket yang sedang sibuk mengatur barang jualan. Aksi cabul dilatarbelakangi usai pelaku menaruh hati, namun berujung penolakan oleh korban.

Juru parkir bejat itu akhirnya ditahan polisi usai melecehkan karyawati hingga merusak kaca pintu minimarket yang bertempat di Jalan Opu Deng Risaju Dua, Kecamatan Mamajang, Makassar.

Peristiwa itu bermula saat pelaku Zainal (30) datang menghampiri korban inisial PMS (22). Pelaku yang berjalan sempoyongan usai mabuk seketika langsung menepuk bokong korban yang sedang sibuk mengatur barang jualan yang terdisplay di rak hingga aksi pelaku membuat korban marah, bahkan meronta.

Bukannya merasa bersalah, pelaku yang mendapat sejumlah hujatan malah kembali melampiaskan dengan merusak pintu kaca minimarket dengan menendang kaca minimarket hingga menyebabkan luka di bagian kaki pelaku.

Menurut Kanit PPA Polrestabes Makassar Iptu Arianto, dari pemeriksaan kepolisian, aksi cabul dilatarbelakangi usai pelaku kesal menaruh hati ke korban, namun hanya direspons dengan penolakan.

 

Halaman:
1 2
      
