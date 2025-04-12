Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pura-pura Jadi Polisi, Kawanan Maling Ini Gasak Motor Ojol 

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |18:00 WIB
Pura-pura Jadi Polisi, Kawanan Maling Ini Gasak Motor Ojol 
Kawanan maling modus jadi polisi (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Petugas Polsek Cibeunying Kidul berhasil menggulung empat pria, komplotan pencuri motor bermodus pura-pura jadi polisi. Para pelaku telah beberapa kali melakukan aksinya dengan sasaran motor milik driver ojek online (ojol). 

Video CCTV yang merekam aksi salah satu pelaku saat mencuri motor driver ojol di Polsek Cibeunying Kidul, sempat viral di media sosial (medsos). Berdasarkan rekaman itu, polisi pun bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap pelaku dan komplotannya. 

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatkan, pelaku pencurian sepeda motor dengan modus penipuan mengaku sebagai anggota kepolisian telah ditangkap dan ditahan di Mapolrestabes Bandung. 

Dalam beraksi, kata Kapolrestabes, para pelaku nekat melakukan penipuan dan membawa kabur motor korban di salah satu markas polsek di Kota Bandung.

"Pelaku berinisial MP melakukan aksi kejahatannya dengan cara menipu korban yang merupakan pengemudi ojol. MP mengaku sebagai anggota polisi kepada pengemudi ojol. Kemudian meminta untuk diantarkan secara offline ke Polsek Antapani namun singgah terlebih dulu di Polsek Cibeunying Kidul pada Minggu 2 Maret 2025," kata Kapolrestabes.

Di Polsek Cibeunying Kidul, ujar Kombes Budi, pelaku berpura-pura menyapa petugas dan masuk ke ruangan lalu keluar lagi. Pelaku juga menanyakan kepada anggota di mana anggota bernama Budi dan ternyata sedang sakit. 

 

Halaman:
1 2 3
      
