INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Warga Terdampak Banjir Besar di Gorontalo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |11:28 WIB
Ribuan Warga Terdampak Banjir Besar di Gorontalo
Ribuan Warga Terdampak Banjir Besar di Gorontalo
JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, banjir melanda Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Jumat, 11 April 2025 kemarin. Akibat banjir besar itu, ratusan kepala keluarga terdampak.

"lokasi terdampak tersebar di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Dulupi. Dilaporkan terdapat 557 KK atau 1.266 jiwa terdampak akibat peristiwa ini," ujar Abdul Minggu (13/4/2025).

Menurutnya, sebanyak 572 rumah warga terdampak banjir di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Jumat, 11 April 2025 kemarin.

Peristiwa itu dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada pukul 16.00 WITA hingga menyebabkan aliran sungai meluap hingga menggenangi pemukiman warga.

Dia menerangkan, kaji cepat sementara mencatat, banjir berdampak pada empat fasilitas ibadah, satu fasilitas kesehatan, tiga fasilitas pendidikan dan dua fasilitas umum. Selain itu, terdapat jembatan yang putus akibat derasnya terjangan banjir.

"BPBD setempat bersama tim gabungan lainnya segera menuju lokasi guna melakukan penanganan darurat. Upaya percepatan penanganan juga dilakukan dengan melakukan koordinasi lanjutan antar lintas instansi sebagai upaya penanganan," tuturnya.

Dia menambahkan, berdasarkan pantauan visual dilapangan, banjir dilaporkan sudah surut pada Sabtu, 12 April 2025 kemarin. Para warga bergotong royong melakukan pembersihan material lumpur yang terbawa saat banjir terjadi.

 

Topik Artikel :
BNPB banjir gorontalo banjir
