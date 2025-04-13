Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Jenazah Pembantaian KKB Teridentifikasi, Segera Dimakamkan jika Tak Dijemput Keluarga

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |13:12 WIB
JAKARTA  - Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen. Pol Faizal Ramadhani mengatakan, pihaknya berhasil mengidentifikasi dua korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Pembunuhan sadis tersebut diduga kelompok Elkius Kobak.

Berdasarkan laporan, 16 korban tewas dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di wilayah terpencil tersebut. 

Faizal menegaskan, bahwa kedua jenazah akan dimakamkan di Yahukimo jika pihak keluarga tidak segera menjemput korban.

"Bila tidak ada keluarga yang menjemput jenazah dalam waktu dekat, maka pemakaman akan dilakukan di Yahukimo karena kondisi jenazah yang semakin membusuk dan mengeluarkan cairan," kata Faizal melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (13/4/2025).

Diketahui, dua korban tersebut merupakan bagian dari tiga jenazah yang telah diotopsi dan teridentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) dari RS Bhayangkara Jayapura dan RSUD Dekai.

Sementara, kata Faizal, satu jenazah lainnya dari lokasi yang sama masih dalam proses pencocokan data antemortem.

"Dari hasil identifikasi, dua korban berhasil dikenali, pertama atas nama Wawan dari TKP Camp 22, kedua atas nama Stenli dari TKP Muara Kum," ucapnya.

Faizal mengatakan, sebelas pendulang emas korban pembunuhan oleh KKB telah ditemukan seluruhnya. Mereka ditemukan di lima lokasi berbeda.

 

