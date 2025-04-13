Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Minibus Tabrak 2 Bengkel di Malang, 1 Orang Tewas dan Lainnya Kritis

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |17:42 WIB
Minibus Tabrak 2 Bengkel di Malang, 1 Orang Tewas dan Lainnya Kritis
Mobil tabrak bengkel di Malang (Foto: Avirista M/Okezone)
MALANG - Sebuah bengkel kendaraan di Singosari, Malang, rusak parah usai ditabrak mobil yang sopirnya mengantuk saat berkendara. Kecelakaan di Jalan Raya Malang-Surabaya, tepatnya di pertigaan Garuda, Singosari, itu terjadi pada Minggu pagi (13/4/2025) sekitar pukul 05.05 WIB.

Tampak sebuah bangunan di pertigaan lampu merah yang berada di utara Pasar Singosari, Malang, itu rusak parah usai ditabrak mobil minibus Daihatsu Terios dengan Nopol N 1213 AO, yang dikemudikan oleh Doni Setiawan (42) warga Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang Ipda Samsul Khoiruddin mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 05.05 WIB, diduga akibat sopir mobil mengantuk. Mobil berpenumpang lima orang termasuk sopir itu awalnya melaju dari utara atau dari arah Surabaya mau ke selatan ke arah Malang.

"Mobil berjalan dari utara ke selatan dengan kecepatan sedang setibanya di lokasi tiba-tiba mobil oleng ke kiri dan menabrak dua unit ruko, beserta pemiliknya. Diduga pengemudi Daihatsu Terios mengendarai dalam keadaan mengantuk," kata Samsul Khoiruddin, dikonfirmasi pada Minggu siang.

Laju mobil yang sedang kemudian menghantam ruko dan beberapa sepeda motor yang terparkir di teras bengkel. Akibatnya, pemilik bengkel bernama Moch. Novi Arinsa (42) laki-laki warga Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Malang, tewas seketika di lokasi kejadian, akibat terjepit bodi dan bangunan bengkel.

"Korban mengalami luka di kepala dan meninggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara), satu korban lagi atas nama Ervan Wahyu Budiarto (33) pegawai bengkel warga Bedali, Lawang, mengalami luka berat dibawa ke RS Prima Husada, Karanglo, Singosari," tuturnya.

 

