HOME NEWS JABAR

Gubernur Jabar Gandeng Poltekesos Urus Anak dan Perempuan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |22:22 WIB
Gubernur Jabar Gandeng Poltekesos Urus Anak dan Perempuan
Poltekesos Bandung (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau akrab dengan sapaan Kang Dedi Mulyadi (KDM) menggandeng Poltekesos Bandung, sekolah tinggi kedinasan milik Kemensos RI untuk berperan aktif membantu dalam penanganan, dan penyelesaian masalah anak dan perempuan. 

Menurut KDM, persoalan anak dan perempuan di Jawa Barat sangat urgen untuk diselesaikan karena banyak terjadi kasus tindak kekerasan, eksploitasi (anak yang tinggal di jalanan) dan anak yang salah asuh.

"Persoalan ini perlu langkah taktis dan terukur dalam penyelesaiannya, tidak bersifat sporadis. Untuk itu, Dinas Perempuan dan Anak untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaiannya dengan menggandeng Poltekesos Bandung," kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

KDM sudah tidak asing lagi dengan Kemensos dengan salah satu unit teknisnya Poltekesos. Kemensos tahun 2017 pernah melakukan kegiatan bedah kampung di Purwakarta, saat KDM menjadi bupatinya. Saat itu 120 rumah warga miskin diperbaiki seutuhnya. Dan, saat itu juga terungkap persoalan persoalan sosial lainnya dan secara terintegratif diselesaikan.

Selaku Gubernur Jawa Barat, KDM mengusung visi "lembur di urus, kota di tata", dan salah satu langkahnya ditempuh kegiatan nganjang ka desa.

 

