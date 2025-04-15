Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Erupsi, Abu Vulkanik Keluar 1 Km di Atas Puncak

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |12:00 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Abu Vulkanik Keluar 1 Km di Atas Puncak
Erupsi Semeru (Foto: Pos PGA Semeru)
A
A
A

MALANG - Gunung Semeru terpantau erupsi dengan mengeluarkan guguran awan ke atas dari kawah. Aktivitas vulkanik ini terpantau oleh masyarakat sekitar Gunung Semeru baik dari wilayah Kabupaten Lumajang maupun Malang.

Total ada tiga dari lima kali Gunung Semeru dilaporkan erupsi dari catatan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru. Terbesar aktivitas vulkaniknya terjadi pada pukul 09.18 WIB Selasa pagi (15/4/2025). Dimana dari laporan petugas pos PGA Semeru Mukdas Sofian, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Selasa, 15 April 2025, pukul 09:18 WIB dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 190 detik," kata Mukdas Sofian, pada keterangannya.

Pada Selasa pagi pukul 05.54 WIB, gunung tersebut juga terpantau mengeluarkan abu berwarna putih kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Tinggi abu terpantau lebih rendah dari erupsi pada pukul 09.18 WIB tadi.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Selasa, 15 April 2025, pukul 05:54 WIB dengan tinggi kolom abu teramati kurang 700 meter di atas puncak," kata dia kembali.

Pada pukul 07.32 WIB, Gunung Semeru juga dilaporkan erupsi dengan mengeluarkan kolom abu setinggi 500 meter dari puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. "Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik," ujarnya.

 

