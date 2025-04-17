Lomba Balap Sperma Pertama di Dunia Akan Digelar di AS

LOS ANGELES – Los Angeles, Amerika Serikat (AS) akan menjadi tuan rumah acara aneh yang tampaknya hanyalah guyonan dari pihak penyelenggara: lomba balap sperma. Kompetisi tidak konvensional ini, yang diselenggarakan oleh perusahaan rintisan (startup), akan mengadu sampel sperma satu sama lain untuk meningkatkan kesadaran tentang penurunan tingkat kesuburan pria.

Menurut startup tersebut, acara ini bertujuan untuk memicu percakapan tentang masalah serius yang memengaruhi banyak pria saat ini. Dalam keterangannya, perusahaan tersebut mengatakan "bertujuan untuk membuat kesehatan reproduksi menarik dan terukur sekaligus mengatasi penurunan angka kesuburan. “

Menurut outlet media real estat komersial Traded, perusahaan rintisan yang dikenal sebagai Sperm Racing baru-baru ini mengumpulkan USD1 juta untuk mendukung upaya mereka dalam menyelenggarakan perlombaan sperma pertama di dunia.

Keempat pria di balik ide tersebut adalah Eric Zhu (Thor Ventures, Aviato), Nick Small (pendiri termuda yang menjual habis sahamnya dalam mata uang kripto), Shane Fan (Waterfall Market), dan Garret Niconienko (Vertical Media, mantan tim MrBeast).

Acara tersebut akan berlangsung pada 25 April di Hollywood Palladium di Los Angeles, dan lebih dari 1.000 penonton diperkirakan akan hadir. Perlombaan tersebut diperlakukan seperti acara olahraga besar, lengkap dengan konferensi pers, komentar langsung, dan peluang taruhan.

"Kami mengubah kesehatan menjadi olahraga. Jika Anda dapat berlatih untuk olahraga—menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan bentuk tubuh, mendorong tubuh Anda hingga batasnya—lalu mengapa Anda tidak dapat melatih kesehatan Anda juga? Mengapa Anda tidak dapat mengukurnya, meningkatkannya, dan berkompetisi di dalamnya? Kami tengah membangun lintasan balap pertama untuk sperma. Dua peserta. Dua sampel. Satu garis akhir mikroskopis," demikian pernyataan yang disampaikan dalam manifesto perlombaan tersebut, sebagaimana dilansir NDTV.

Bagaimana Perlombaan Sperma Akan Berlangsung?

Acara ini akan menjadi tontonan yang canggih, yang menampilkan kamera beresolusi tinggi yang akan menangkap setiap gerakan mikroskopis sperma saat mereka berenang menuju garis finis. Perlombaan ini akan berlangsung di lintasan balap mikroskopis yang dirancang dengan cermat yang meniru sistem reproduksi manusia, lengkap dengan sinyal kimia dan dinamika fluida. Acara ini akan berlangsung secara langsung, yang memungkinkan penonton untuk menyaksikan persaingan yang ketat antara sperma.