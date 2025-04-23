Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |01:03 WIB

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |01:03 WIB
Bocah 6 Tahun Ditemukan Tewas di Aliran Sungai Belawan, Jasadnya Hanyut Sejauh 3 Kilometer
Ilustrasi
A
A
A

MEDAN - Seorang bocah bernama Gabriel Putra Bulolo (6), ditemukan tewas di aliran Sungai Belawan, Selasa (22/4/2025) pagi.

Jasad Gabriel berhasil ditemukan tewas di lokasi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hilang pada Senin sore, 21 April 2025 kemarin.

Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Kota Medan, Hery Marantika, mengatakan korban hilang terseret derasnya arus Sungai Belawan saat bermain di sekitar bantaran sungai di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara.

Saat korban tengah asik  bermain air, tiba-tiba arus sungai berubah menjadi cukup deras dan membawa hanyut korban. Teman-teman korban yang melihat peristiwa itu kemudian melapor ke aparat desa setempat yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Basarnas Medan. Basarnas yang mendapatkan laporan tersebut langsung menurunkan petugas untuk melakukan pencarian.

"Setelah melakukan pencarian sejak kemarin, sekitar pukul 08.45 WIB pagi tadi korban berhasil ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Lokasi penemuan jasad korban sekitar 3 kilometer dari Desa Tanjung Selamat," jelas Hery, Selasa (22/4/2025).

Halaman:
1 2
      
