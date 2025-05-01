Kakak Beradik Nakhoda Kapal Cumi Diduga Dibunuh Anak Buah Kapal, Jenazah Dibuang ke Laut

JEPARA – Kakak beradik asal Indramayu, Provinsi Jawa Barat, diduga menjadi korban pembunuhan Anak Buah Kapal (ABK). Masing-masing korban; Anton dan Kunedi.

Anton adalah nakhoda KM Vizz Jaya 2 GT 30, sementara Kunedi selaku kepala kamar mesin. Insiden pembunuhan diduga terjadi di Perairan Karimunjawa, Jepara, Provinsi Jateng, pada Rabu 26 Maret 2025.

Informasi yang dihimpun, mereka bersama 10 ABK lain kapal yang sama berangkat berlayar dari Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada 27 Februari 2025. Pelayarannya hingga Kalimantan, mencari ikan dan cumi.

Kerabat korban, Diyana (36) telah melaporkan kasus ini ke Polda Jateng pada Rabu 23 April 2025. Dia menyebut pada 27 Februari itu, Anton menghubunginya lewat video call WA mengabarkan berangkat berlayar.

Pada perkembangannya, baik Anton maupun Kunedi tidak bisa dihubungi. Diyana sempat berkomunikasi kepada pemilik kapal, setelah dilacak kapal tersebut terdampar di Perairan Karimunjawa Jepara. Komunikasi terakhir terjadi pada 27 Maret 2025 sekira pukul 03.00 WIB, Anton mengabarkan akan makan sahur.