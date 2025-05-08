Terulang Lagi! Jembatan Ikon Kota Jambi Ditabrak Tongkang Batu Bara

Kamis, 08 Mei 2025 |20:19 WIB

JAMBI - Sebuah kapal Tug Boat Equator V bermuatan batu bara menabrak tiang fender jembatan Gentala Arasy, di aliran Sungai Batanghari di kawasan Pelayangan, Kota Jambi, Kamis (8/5/2025).

Dari video berdurasi 43 detik yang beredar di media sosial, terdengar suara seorang warga yang merekam kejadian tersebut di suasana hujan yang cukup deras di Kota Jambi.

"Nah tongkang numbur-numbur di Batanghari. Jembatan Gentala Arsy putus," teriaknya, Kamis (8/5/2025).

Beberapa detik kemudian, dia berteriak lagi melihat tiang fender jembatan Gentala Arsy yang ditengah ditabrak tongkang batu bara tersebut.

"Tongkang numbur, kejadian hujan-hujanan na," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Dirpolair Polda Jambi Kombes Agus Tri Waluyo mengakui adanya kejadian tersebut.

"Tongkang Mega Trans II yang bermuatan batu bara menabrak tiang fender Jembatan Gentala Arsy," ungkapnya singkat.

Diakuinya, pihaknya sudah mengecek TKP untuk mengetahui kondisi jembatan.

"Kita sudah cek kondisi tiang fender jembatan dan memeriksa saksi-saksi," tuturnya singkat.