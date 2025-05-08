Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terulang Lagi! Jembatan Ikon Kota Jambi Ditabrak Tongkang Batu Bara 

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |20:19 WIB
Terulang Lagi! Jembatan Ikon Kota Jambi Ditabrak Tongkang Batu Bara 
Tongkang Batu Bara Tabrak tiang fender jembatan Gentala Arasy (foto: dok ist)
A
A
A

JAMBI - Sebuah kapal Tug Boat Equator V bermuatan batu bara menabrak tiang fender jembatan Gentala Arasy, di aliran Sungai Batanghari di kawasan Pelayangan, Kota Jambi, Kamis (8/5/2025).

Dari video berdurasi 43 detik yang beredar di media sosial, terdengar suara seorang warga yang merekam kejadian tersebut di suasana hujan yang cukup deras di Kota Jambi.

"Nah tongkang numbur-numbur di Batanghari. Jembatan Gentala Arsy putus," teriaknya, Kamis (8/5/2025).

Beberapa detik kemudian, dia berteriak lagi melihat tiang fender jembatan Gentala Arsy yang ditengah ditabrak tongkang batu bara tersebut.

"Tongkang numbur, kejadian hujan-hujanan na," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Dirpolair Polda Jambi Kombes Agus Tri Waluyo mengakui adanya kejadian tersebut.

"Tongkang Mega Trans II yang bermuatan batu bara menabrak tiang fender Jembatan Gentala Arsy," ungkapnya singkat.

Diakuinya, pihaknya sudah mengecek TKP untuk mengetahui kondisi jembatan.

"Kita sudah cek kondisi tiang fender jembatan dan memeriksa saksi-saksi," tuturnya singkat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/340/3153004//kasus_penganiayaan-j2zx_large.jpg
Gegara Dendam, 2 Pemuda Ini Aniaya Teman hingga Tangannya Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/340/3150221//grup_fb_gay_hebohkan_warga_jambi-Wu2k_large.jpg
Grup FB Gay Hebohkan Warga Jambi, Polisi Lakukan Penyelidikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/340/3140982//penangkapan_mafia_tanah-Y53Z_large.jpg
Gasak Mafia Tanah, Polisi Tangkap 9 Tersangka, Salah Satunya Oknum BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/340/3132385//ilustrasi-Kihp_large.JPG
Pertama di Indonesia, Kota Jambi Bakal Gelar Pemilihan Ketua RT Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/340/3112712//kasus_pencabulan-o9as_large.jpg
Bejat! Pria Ini Cabuli Anak Kandung dan Keponakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/340/3111952//kecelakaan_lalu_lintas-GveX_large.jpg
Ditabrak Truk Tronton Tangki, Kakek Ini Tewas Terseret
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement