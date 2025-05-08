Diimingi Pernikahan, Ganjar Ditipu Wanita hingga Uangnya Raib Puluhan Juta

SOLO - Nasib apes menimpa Ganjar Utomo (40) warga Pajang, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Ia menjadi korban penipuan janji nikah oleh seorang wanita berinisial VY (40) warga Penumping, Laweyan, Solo, Jawa Tengah yang berdomisili di Perum Graha Sarana Mukti Wibawa, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan, sekitar Agustus 2022 lalu, korban dan tersangka berkomitmen untuk menikah. Kemudian, direncanakan acara pemberkatan pada Sabtu 29 Oktober 2022 dan acara resepsi pada Minggu 30 Oktober 2022.

"Tersangka VY meminta uang sebesar Rp50 juta kepada korban untuk keperluan sewa gedung resepsi, dengan janji akan mengembalikan dana tersebut setelah rumah keluarganya di Jakarta terjual," kata Sigit, Rabu (7/5/2025).

Karena tidak memiliki uang, korban menghubungi temannya untuk meminjam dana yang kemudian langsung ditransfer ke rekening tersangka. Namun, pada hari pelaksanaan resepsi, VY membatalkan acara dengan alasan keluarganya berhalangan hadir.

Upaya legalisasi pernikahan pun tidak berjalan mulus. Meskipun sempat mengurus akta nikah pada Januari 2023, tersangka secara sepihak menunda proses tersebut melalui surat yang diajukan ke Disdukcapil Surakarta pada 7 Februari 2023 tanpa sepengetahuan korban.