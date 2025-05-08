Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diimingi Pernikahan, Ganjar Ditipu Wanita hingga Uangnya Raib Puluhan Juta

Vitriana D , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |03:01 WIB
Diimingi Pernikahan, Ganjar Ditipu Wanita hingga Uangnya Raib Puluhan Juta
Pelaku penipuan pernikahan diamankan polisi (Foto: Vitriana D/Okezone)
A
A
A

SOLO - Nasib apes menimpa Ganjar Utomo (40) warga Pajang, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Ia menjadi korban penipuan janji nikah oleh seorang wanita berinisial VY (40) warga Penumping, Laweyan, Solo, Jawa Tengah yang berdomisili di Perum Graha Sarana Mukti Wibawa, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan, sekitar Agustus 2022 lalu, korban dan tersangka berkomitmen untuk menikah. Kemudian, direncanakan acara pemberkatan pada Sabtu 29 Oktober 2022 dan acara resepsi pada Minggu 30 Oktober 2022.

"Tersangka VY meminta uang sebesar Rp50 juta kepada korban untuk keperluan sewa gedung resepsi, dengan janji akan mengembalikan dana tersebut setelah rumah keluarganya di Jakarta terjual," kata Sigit, Rabu (7/5/2025).

Karena tidak memiliki uang, korban menghubungi temannya untuk meminjam dana yang kemudian langsung ditransfer ke rekening tersangka. Namun, pada hari pelaksanaan resepsi, VY membatalkan acara dengan alasan keluarganya berhalangan hadir.

Upaya legalisasi pernikahan pun tidak berjalan mulus. Meskipun sempat mengurus akta nikah pada Januari 2023, tersangka secara sepihak menunda proses tersebut melalui surat yang diajukan ke Disdukcapil Surakarta pada 7 Februari 2023 tanpa sepengetahuan korban. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement