HOME NEWS NUSANTARA

TNI Gulung Sindikat Narkoba di Bima, MUI: Selamatkan Generasi Muda!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |12:34 WIB
TNI Gulung Sindikat Narkoba di Bima, MUI: Selamatkan Generasi Muda!
BIMA - Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Satuan Unit Intelijen menggagalkan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Langkah tegas TNI dalam memberantas peredaran narkoba di Bima mendapat apresiasi dari masyarakat. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba memicu keprihatinan dari para tokoh agama hingga tokoh Masyarakat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Monta, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap keselamatan generasi muda.

“Saya dan seluruh masyarakat Monta sangat mengapresiasi tindakan tegas TNI dalam menangkap bandar narkoba. Ini langkah konkret yang kami tunggu-tunggu. Maka dari itu, kami membentuk Satgas Anti Narkoba untuk mendukung tugas aparat, baik TNI maupun kepolisian,” ujarnya, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, ia juga menyerukan agar seluruh ulama dan komponen masyarakat di Bima turut bersatu melawan kejahatan narkotika yang kian meresahkan.

“Soal polemik di pusat, itu urusan mereka. Yang jelas, kami yang merasakan dampaknya di sini. Jangan biarkan negeri ini hancur karena kejahatan narkoba,” tandasnya.

Ketua Pokdar Kamtibmas Monta Kamaruddin, menambahkan, TNI telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat dengan langsung bertindak tanpa banyak retorika.

“TNI tidak banyak bicara, langsung bergerak. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar teori,” ujar Ketua Satgas Anti Narkoba Kecamatan Monta tersebut.

“Saat ini narkoba begitu mudah ditemukan di Bima. TNI sudah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, dan kami siap mendukung sepenuhnya,”pungkasnya.

 

Topik Artikel :
TNI AD narkoba narkotika
