Ini Penyebab Calon Pengantin Dibacok OTK saat Ingin Akad Nikah

PALEMBANG - Ahmad Anda (30) pria yang mengalami luka bacok saat akan melangsungkan akad nikah di rumah calon istrinya, di Jalan Panca Usaha, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (11/5/2025).

Kini korban masih terbaring di ruang IGD RSUD BARI. Dia mengalami luka bacok di kedua tangan dan kakinya. Namun, korban tetap melangsungkan akad nikah di IGD RSUD BARI setelah menjalani operasi.

Saat dijumpai di rumah sakit, korban menceritakan kalau yang mengeroyoknya diduga berjumlah lima orang.

“Ado pecak limo wong mereka tuh, tigo bawa parang dan sikok bawa pistol, nah yang bawa pistol ini yang nahan mobil dan tigo wong yang ngejer aku pake parang ada sekitar lima orang, tiga bawa pisau panjang dan satu bawa senpi, terus yang bawa senpi menahan mobil dan tiga yang mengejar aku menggunakan pisau panjang-red),” jelas korban di RSUD BARI.

Dijelaskan korban saat ia hendak turun dari mobil, ia langsung dihampiri para pelaku dan dikejar-kejar oleh tiga orang. Dan berhasil kabur menyelamatkan diri setelah ia masuk ke salah satu rumah warga dengan kondisi berlumuran darah.

"Pas aku dikejar-kejar dan kena bacok, aku masuk ke rumah warga untuk selamatkan diri,” katanya.