Hujan dan Angin Kencang Sapu Tenda Pameran di Wonogiri

WONOGIRI - Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (13/5/2025) sore. Akibatnya, tenda pameran Wonogiri Expo di Alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri ambruk.

Berdasarkan informasi, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Tenda yang sedang disiapkan tak kuat menahan hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah setempat sejak sore hari.

Tak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Usai kejadian, tenda yang sempat ambruk langsung dibenahi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Fx Pranata mengatakan usai insiden, sebagian tenda tidak bisa digunakan dan malam ini perlu dipasang kembali.

"Ada kejadian force majeure, karena kondisi alam. Pelaksanaan diundur satu hari," katanya.