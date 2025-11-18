Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |05:35 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan
Jabodetabek diprakirakan hujan (foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Selasa, (18/11/2025) didominasi oleh berawan tebal dengan potensi hujan di sejumlah daerah.

Masyarakat diminta mewaspadai peluang hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang terutama menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi masih didominasi awan tebal. Hujan ringan berpeluang turun di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kab./Kota Bekasi, Kab./Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kab./Kota Bogor.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca berawan tebal masih berlanjut, namun intensitas hujan diperkirakan meningkat di beberapa daerah. Hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Seribu, seluruh wilayah Jakarta, Kab./Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bogor.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Kota Depok, Kab./Kota Bekasi, dan Kab./Kota Bogor.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang pada menjelang siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Warga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan dan mengantisipasi kemungkinan gangguan perjalanan.

(Awaludin)

      
