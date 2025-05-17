Advertisement
HOME NEWS JATENG

Saksi Mata Kecelakaan Maut Minibus di Karanganyar Lihat Korban Jatuh ke Jurang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Mei 2025 |17:27 WIB
Saksi Mata Kecelakaan Maut Minibus di Karanganyar Lihat Korban Jatuh ke Jurang
Saksi Mata kecelakaan di Tawangmangu
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan maut mini bus pengangkut wisatawan di Jembatan Banaran, Desa Gondosuli, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (17/5/2025) menyebabkan 5 orang tewas. Saksi mata mengatakan jika satu orang korban terpental masuk ke jurang.

Adapun bus tersebut sedang mengarah menuju Tawangmangu, menabrak pembatas jalan di sebuah jalan. Kontur jalan yang menurun membuat bus hilang kendali hingga menabrak pembatas jembatan tersebut.

"Setelah menabrak, Korban sebagai ada yang jatuh, satu orang jatuh (ke jurang)," ucap Toto saat diwawancarai jurnalis Inews TV, Sabtu, (17/5/2025).

Warga sekitar yang melihat kecelakaan tersebut langsung beramai-ramai mengevakuasi korban. Sebagai korban yang masih di dalam mini bus itu kata dia keluar melalui kaca depan kendaraan.

"(Cara keluar korban) Lewat depan, karena sudah hancur," kata Toto.

