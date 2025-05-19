Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Bandar Narkoba Kabur, Kades di Riau Minta Upeti Sabu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |02:07 WIB
Bantu Bandar Narkoba Kabur, Kades di Riau Minta Upeti Sabu
Bantu Bandar Narkoba Kabur, Kades di Riau Minta Upeti Sabu (Foto : Istimewa)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang kepala desa (Kades) di daerah Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau ditangkap polisi karena terlibat jaringan narkoba. Pelaku acap kali meminta jatah sabu kepada bandar narkoba

Pelaku berinisial S (39) adalah Kades di Kecamatan Kelayang. Dia berhasil ditangkap bersama seorang pengedar yang sebelumnya berhasil kabur setelah dibantu sang kades.

Pelaku tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Penangkapan dilakukan oleh jajaran Polsek Kelayang pada Jumat, 16 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Kapolsek Kalayang AKP Zulmaheri keberadaan dua bandar narkoba yang sedang diburu. Dari informasi yang didapat, kades tersebut terlibat.

“Saat tim berada di depan rumah Kades, yang bersangkutan datang dengan gelagat mencurigakan. Ia sempat berusaha menghindar dan masuk lewat belakang rumah. Petugas kemudian mengikuti dan mendapati pelaku menyembunyikan satu bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu di atas meja dapur," katanya.

Dari hasil interogasi, S mengakui sabu tersebut diterimanya dari dari seorang bandar. Parahnya lagi, barang haram itu adalah jatah yang ia dapat karena membiarkan kedua bandar beroperasi bebas di wilayahnya.

 

Topik Artikel :
Kades Narkoba Sabu
