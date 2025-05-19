Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gempa M4,6 di Gunungsitoli Sumut Dipicu Aktivitas Megathrust

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |14:20 WIB
Gempa M4,6 di Gunungsitoli Sumut Dipicu Aktivitas Megathrust
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
GUNUNGSITOLI - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,6, mengguncang Gunungsitoli, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin 19 Mei 2025, pukul 12.59 WIB. Gempa dangkal itu dipicu aktivitas megathrust.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menjelaskan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berkekuatan M 4,6. Episenter gempa terletak pada koordinat 1.11° Lintang Utara (LU) dan 97.07° Bujur Timur (BT).

Pusat gempa berada di laut pada jarak 45 kilometer Barat Laut Nias Barat. Kedalamannya 13 kilometer.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Gunungsitoli dengan skala intensitas II-III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu," ujar Hendro kepada Okezone, Senin (19/5/2025).

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa tersebut. "Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempa bumi susulan (aftershock)," katanya.

Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Arief Setyadi )

      
gempa gunungsitoli BMKG gempa
