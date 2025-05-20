Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nahas! Baru Kenalan Cowok di Facebook, Motor dan HP Gadis Ini Raib

Ramli Nurawang , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |02:00 WIB
Nahas! Baru Kenalan Cowok di Facebook, Motor dan HP Gadis Ini Raib
Kasus Pencurian Motor (Foto: Okezone)
A
A
A

SELONG - Nasih apes menimpa wanita berinisial SA (16), warga Kuripan Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia kena tipu setelah kenalan dengan pria melalui media sosial Facebook. Motor dan HP raib digasak kenalan barunya itu.

Kasi Humas Polres Lombok Tengah, AKP Nikolas Osman mengungkapkan, kejadian itu bermula pada hari Minggu 18 Mei  2025 sekitar pukul 14.00 Wita, korban bersama rekan sebayanya menuju Praya untuk bertemu dengan pria yang dikenal lewat Facebook.

Tiba di lokasi, pria itu mengajak korban ke pantai lalu pergi ke Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

"Di depan deretan ruko Jenggik, korban disuruh menunggu bersama dua orang teman dari pelaku, kemudian pelaku  meminjam motor korban dengan alasan untuk pergi mengambil uang bersama saksi rekan korban," ujar Nikolas, Senin (19/5/2025).

"Selang beberapa menit pelaku kembali dan mengantar temannya, lalu pelaku bersama dua orang temannya itu membawa kabur motor korban bersama HP korban dan rekan rekannya," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183340//ilustrasi-p1Xc_large.jpg
Facebook Hentikan Tombol Like dan Komentar dari Situs Eksternal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181548//viral-MGV5_large.jpg
Viral Emak-Emak Live di Samping Jenazah Suami, Netizen: Ditunggu Livenya di Liang Lahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180636//penipuan_online-Kq4O_large.jpg
Fantastis! Kerugian Akibat Penipuan Online di Indonesia Capai Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement