Nahas! Baru Kenalan Cowok di Facebook, Motor dan HP Gadis Ini Raib

SELONG - Nasih apes menimpa wanita berinisial SA (16), warga Kuripan Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia kena tipu setelah kenalan dengan pria melalui media sosial Facebook. Motor dan HP raib digasak kenalan barunya itu.

Kasi Humas Polres Lombok Tengah, AKP Nikolas Osman mengungkapkan, kejadian itu bermula pada hari Minggu 18 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 Wita, korban bersama rekan sebayanya menuju Praya untuk bertemu dengan pria yang dikenal lewat Facebook.

Tiba di lokasi, pria itu mengajak korban ke pantai lalu pergi ke Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

"Di depan deretan ruko Jenggik, korban disuruh menunggu bersama dua orang teman dari pelaku, kemudian pelaku meminjam motor korban dengan alasan untuk pergi mengambil uang bersama saksi rekan korban," ujar Nikolas, Senin (19/5/2025).

"Selang beberapa menit pelaku kembali dan mengantar temannya, lalu pelaku bersama dua orang temannya itu membawa kabur motor korban bersama HP korban dan rekan rekannya," sambungnya.