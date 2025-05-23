Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bangunan Sekolah PAUD di Bandung Ambruk Usai Diguyur Hujan Deras

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |18:05 WIB
Bangunan Sekolah PAUD di Bandung Ambruk Usai Diguyur Hujan Deras
Bangunan Sekolah PAUD di Bandung Ambruk Usai Diguyur Hujan Deras (Foto : Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung sejak siang hingga sore mengiakibatkan longsor di Gang Sukarisi, Jalan Ciumbuleuit, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jumat (23/5/2025). Peristiwa itu mengakibatkan bangunan sekolah PAUD Al-Hadi yang menghadap ke Sungai Cipaganti ambruk.

Video yang merekam detik-detik bangunan PAUD Al-Hadi ambruk, pun viral di media sosial (medsos). Dalam video terlihat sebelum ambruk, air deras menggerus bagian bawah bangunan. 

Beberapa menit kemudian bangunan PAUD ambruk dan puing-puingnya terseret arus deras Sungai Cipaganti. Beberapa warga terlihat tengah bergotong royong membersihkan air yang meluap ke jalan gang.

"Longsor terjadi sekitar jam 2 (02.00 WIB) pas hujan lagi deras. Bruk! ambruk semua. Keras (suaranya) terdengar sampai rumah," kata pengelola PAUD Alhadi Tety Kurniawati.

Tety menyatakan, saat longsor terjadi, tidak ada aktivitas di PAUD. Barang-barang di bangunan itu pun telah diamankan ke dalam masjid.

"Barang barang sudah aman, tidak ada yang di dalam (PAUD). Cuman bangunan aja. Engga ada aktivitas. Jadi pembelajaran sementara dilaksanakan di masjid," ujar Tety.

Tuty menuturkan, saat kejadian, debit air di Sungai Cipaganti sangat deras akibat air kiriman dari kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengikis tanah di bawah bangunan. 

"Tiba-tiba air besar datang (dari arah belakang masjid). (Air sungai) meluap. (Sebelumnya) ada retakan. Jadi terkikis sama air sungai," tutur Tety.

 

