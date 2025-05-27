Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tragis, Mahasiswa UGM Tewas Tertabrak Mobil BMW di Sleman

Kuntadi , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |04:01 WIB
Tragis, Mahasiswa UGM Tewas Tertabrak Mobil BMW di Sleman
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SLEMAN - Kecelakaan maut melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Sabtu 24 Mei 2025 dini hari. Akibat kecelakaan ini, Argo Aricko Achfandi (19) mahasiswa Fakultan Hukum UGM, meninggal di lokasi kejadian.

Kasatlantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto mengatakan, tiga kendaraan tersebut yakni, Vario B-3373-PCG, dengan mobil BMW B-1442-NAC dan Honda CRV AB-1623-JR. “Korban ini meninggal di lokasi kejadian dan jenazahnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY,” kata Mulyanto, Senin (26/5/2025).  

Kecelakaan berawal saat korban Argo mengendarai Honda Vario melaju dari arah selatan ke utara di sisi barat jalan. Korban bermaksud putar balik, namun dalam waktu bersamaan melaju mobil BMW yang dikemudikan Christiano Pengarapenta (20), mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UGM warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

