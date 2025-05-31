Gempa M4,6 Guncang Kuta Selatan Bali

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Kuta Selatan, Bali pada Sabtu (31/5/2025) sore.

Hal itu sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya, @infoBMKG.

"Mag:4.6, 31-May-2025 18:10:10WIB, Lok:10.18LS, 114.09BT," tulis BMKG.

Dijelaskan, titik gempa tersebut berada di 199 kilometer barat daya Kuta Selatan Bali, dengan kedalaman 10 kilometer.

Informasi BMKG tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Angkasa Yudhistira)