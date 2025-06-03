Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kasad: Inovasi Ketahanan Pangan di Bangka Botanical Garden Langkah Luar Biasa

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |09:02 WIB
Kasad: Inovasi Ketahanan Pangan di Bangka Botanical Garden Langkah Luar Biasa
Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi pengembangan kawasan pertanian terpadu Bangka Botanical Garden (Foto: Dok TNI)
A
A
A

PANGKAL PINANG – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengapresiasi pengembangan kawasan pertanian terpadu Bangka Botanical Garden (BBG) yang dikelola Kodim 0413/Bangka di bawah jajaran Korem 045/Garuda Jaya. Hal itu disampaikan Kasad saat meninjau lokasi BBG di Pangkal Pinang, Senin 2 Juni 2025.  

BBG merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digagas untuk mendorong kemandirian pangan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Saat meninjau, Kasad menyaksikan langsung berbagai aktivitas produktif seperti demonstrasi pembuatan pelet untuk pakan ikan, budidaya jamur tiram, panen ikan, serta penebaran benih ikan.

Lahan BBG yang dikelola Kodim 0413/Bangka mencakup lebih dari 6 hektare, dengan pengembangan komoditas sayuran, jamur tiram, pisang, serta budidaya ikan keramba. Di lokasi tersebut, Kasad juga turut serta memanen ikan bersama para prajurit dan petani binaan.

“Saya melihat ini, kalau dilakukan kompak, Kapoldanya, Gubernurnya, Danrem, DPRD-nya, dan berjalan baik, saya meyakini ini langkah awal yang luar biasa nantinya. Kalau dapur sehat bisa berjalan, bahan-bahan dasarnya dari daerah tersebut, jadi tidak perlu dari daerah lain. Ini yang coba kita dorong, termasuk Koperasi Merah Putih yang akan didetailkan lagi. Kalau ini terkoordinir baik, sebetulnya luar biasa. Memulai itu tidak mudah, setahun dua tahun bisa selesai, itu sudah hebat,” kata Kasad, dikutip Selasa (3/6/2025).

Maruli juga melihat langsung berbagai inovasi pertanian organik yang digarap bersama masyarakat. Hasil panen dan pengelolaan lahan produktif ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara TNI dan warga dalam menjawab tantangan ketahanan pangan secara nyata.
 

