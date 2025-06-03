Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

2 Ton Sabu Akan Dimusnahkan Masyarakat dalam Pesta Rakyat

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |12:01 WIB
2 Ton Sabu Akan Dimusnahkan Masyarakat dalam Pesta Rakyat
Kepala BNNP Kepri Brigjen Hanny Hidayat/Foto: instagram
A
A
A

BATAM – Sebuah gebrakan tidak biasa akan digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri) pada 10 Juni 2025. Bertajuk Pesta Rakyat Antinarkoba, kegiatan ini tidak hanya menyajikan fun walk dan hiburan rakyat, tapi juga menghadirkan aksi pemusnahan sabu seberat 2,11 ton oleh masyarakat secara langsung.

Pemusnahan narkotika umumnya dilakukan oleh pejabat terkait, kali ini masyarakat yang akan memegang kendali. Mereka akan dipilih secara acak dari peserta fun walk untuk memusnahkan sabu menggunakan incinerator. Ini menjadi simbol bahwa perang terhadap narkoba bukan hanya tugas aparat, tapi juga gerakan rakyat aktif melawan narkoba. 

Kepala BNNP Kepri Brigjen Hanny Hidayat menegaskan, sabu-sabu yang akan dimusnahkan itu merupakan hasil pengungkapan berbagai kasus besar setahun terakhir. 

“Jika sabu ini lolos ke pasaran, delapan juta jiwa bisa jadi korban. Karena itu, pemusnahan ini menjadi sangat penting, dan tahun ini kami libatkan langsung masyarakat sebagai bentuk edukasi dan partisipasi aktif,” katanya, Selasa (3/6/2025).

Tak hanya warga, sejumlah artis nasional juga akan meramaikan acara. Yeyen Lidya, Iwa K, dan Bemby dijadwalkan tampil untuk menyemarakkan acara dan memberikan pesan moral tentang bahaya narkoba. Iwa K, yang pernah tersandung kasus serupa, akan berbagi pengalaman agar generasi muda tak salah jalan.

Telusuri berita news lainnya
