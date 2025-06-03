Anggota Polres Yahukimo Diserang KKB Papua Diterbangkan ke RS Polri Jakarta

JAKARTA - Anggota Polri, Bripda Josua Ridwan Oberlin Nainggolan (22) yang menjadi korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani perawatan lanjutan.

"Pasien telah ditangani sesuai prosedur medis di Jayapura. Rujukan ke Jakarta dilakukan agar pasien mendapatkan perawatan intensif oleh tim dokter spesialis di RS Bhayangkara Kramat Jati," ujar Kepala RS Bhayangkara Tingkat II Jayapura, AKBP Rommy Sebastian, melalui keterangannya, Selasa (3/6/2025).

Menurutnya, kondisi terkini Bripda Josua saat ini dalam keadaan stabil saat dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rujukan medis itu dilakukan sekira pukul 13.30 WIT dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air, setelah sebelumnya Bripda Josua mendapatkan penanganan awal di RS Bhayangkara Tingkat II Jayapura.

"Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar Bripda Josua segera pulih dan bisa kembali bertugas," tuturnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo menambahkan, situasi di Yahukimo pasca-penyerangan kini telah terkendali. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa

"Kami pastikan situasi di Kabupaten Yahukimo, khususnya di Dekai, saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal dan personel kami tetap disiagakan untuk memastikan keamanan tetap terjaga," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)