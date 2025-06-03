Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kecelakaan Maut Libatkan 10 Kendaraan, Satu Orang Tewas dan 7 Luka-Luka

Jaka Samudra , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |20:45 WIB
Kecelakaan Maut Libatkan 10 Kendaraan, Satu Orang Tewas dan 7 Luka-Luka
Kecelakaan Maut Libatkan 10 Kendaraan, Satu Orang Tewas dan 7 Luka-Luka (Foto: iNews)
PASURUAN - Kecelakaan maut  yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di jalur selatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (3/5/2025). Kendaraan yang terlibat kecelakaan di antaranya 6 motor, 2 minibus, satu mobil penumpang umum yang sedang berhenti di lampu merah, dan satu truk wing boks.

Akibat kecelakaan tersebut, dilaporkan satu orang meninggal dan tujuh lainnya luka-luka. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena truk wing boks mengalami rem blong ketika melintasi jalan menurun.

Terekam Video Warga

Kecelakaan maut yang terjadi di ruas Jalan Raya Malang-Surabaya, tepatnya di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, itu terjadi pada sore hari.

Dalam rekaman video warga, nampak sejumlah pengendara motor tergeletak di tengah jalan dengan kondisi luka parah. Sementara dua kendaraan jenis minibus dan mobil penumpang umum keluar jalur.

Sejumlah warga dan pengguna jalan membantu mengevakuasi korban kecelakaan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.

Menurut keterangan saksi mata, enam motor dan dua minibus sedang berhenti saat  kondisi lampu merah menyala  di simpang tiga Exit Tol Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Namun, tiba-tiba dari arah selatan ke utara, truk wing boks  dengan kecepatan tinggi mengalami rem blong dan menabrak sejumlah kendaran tersebut.

"Truk juga menabrak tiang  lampu merah sampai roboh," ujar saksi mata, Irwan Fitrianto.

 

