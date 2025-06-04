Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

200 Lebih Napi Melarikan Diri dari Penjara Setelah Gempa Guncang Pakistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |15:56 WIB
200 Lebih Napi Melarikan Diri dari Penjara Setelah Gempa Guncang Pakistan
Ilustrasi.
A
A
A

ISLAMABAD - Lebih dari 200 narapidana melarikan diri dari penjara di kota terbesar Pakistan setelah gempa bumi pada Selasa, (3/6/2025) dini hari, kata polisi.

Ribuan narapidana mendobrak pintu dan kunci sel mereka serta memecahkan jendela setelah mereka merasakan getaran mengguncang dinding di Penjara Malir di Karachi.

Di antara para tahanan yang melarikan diri dari penjara, polisi mengatakan 80 narapidana telah ditangkap kembali dan pencarian masih berlangsung untuk lebih dari 130 orang yang masih buron. Seorang narapidana tewas dalam operasi itu dan dua petugas penjara terluka, demikian diwartakan BBC.

Seorang pengawas penjara mengatakan kepada BBC bahwa narapidana mulai berteriak dari sel dan barak mereka sekitar tengah malam karena mereka takut bangunan itu akan runtuh menimpa mereka.

Setelah kericuhan berubah menjadi kekerasan, polisi mengatakan mereka menanggapi dengan tembakan peringatan, melepaskan tembakan ke udara.

Sementara banyak yang kembali ke sel, yang lain menyerbu gerbang utama dengan panik - dengan 216 narapidana menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari penjara.

 

